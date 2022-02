Reggio, silenzio su “Mediterranean Life”. L’impresa: accesso agli atti del Comune

Una risposta. Non chiedono molto al Comune di Reggio – solo una risposta – gli ambiziosi imprenditori che vorrebbero realizzare il progetto “Mediterranean Life” nella periferia Sud della città a qualche chilometro di distanza dall’ingresso di Pellaro. Sono rimasti in attesa tre anni e adesso – com’è naturale che sia – si sono anche stancati e hanno presentato una richiesta di accesso agli atti per cercare di sapere qualcosa su quello che sarà del loro progetto, sicuramente impattante sul territorio ma che altrettanto sicuramente darebbe frutti importanti (migliaia di posti di lavoro) per lo sviluppo del territorio.

Intanto, il Mediterranean Life è finito in uno stallo amministrativo intollerabile. La grande opera progettata qualche anno fa dall’Architetto Giuseppe Falduto per riqualificare l’area Sud di Reggio Calabria, vicino a dove sorge adesso il Porto Bolaro, è ancora ferma, dopo l’illusione di quella che era sembrata essere una possibile svolta qualche mese fa. Il 23 novembre scorso, infatti, il Consiglio Comunale ha approvato un emendamento importante con cui si dava incarico al Sindaco di avviare l’accordo di programma per realizzare l’opera futuristica. Da quel giorno, però, è seguito solo un assordante silenzio, nonostante le pressioni dell’imprenditore e i suoi appelli e anche attraverso una lettera al Comune di Reggio e alla Regione Calabria affinché si potesse ottenere un incontro chiarificatore.

