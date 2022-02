Reggio, bonificato il cimitero di Condera. L’area sotto sequestro ora è libera

Il cimitero di Condera è stato bonificato. Si sono quasi concluse le operazioni di pulizia del materiale che era stato scoperto dai Carabinieri forestali a dicembre scorso e che, secondo quanto hanno accertato le stesse forze dell’ordine sarebbe stato stoccato in modo difforme dalle normative in tema di rifiuti, aveva fatto scattare i sigilli al camposanto. Dopo l’affidamento delle procedure di rimozione della spazzatura tra la quale vi sarebbero anche materiali speciali, è arrivato il provvedimento di dissequestro della Procura. Adesso le operazioni che sono iniziate all’inizio della scorsa settimana sono state quasi completate e questo consentirà l’adeguamento di tutta l’area. Il percorso per restituire il decoro al cimitero di Condera comunque è ancora lungo e soprattutto resta il problema della carenza di spazi per le sepolture. Il via libera alle operazioni di bonifica è solo il primo passo della ripresa di un percorso che è partito con la costruzione di loculi che presenterebbero però dei problemi relativi alle pendenze necessarie per fare defluire l’acqua piovane.

