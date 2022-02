Siderno, drammatico incidente: auto finisce contro un muretto, grave un giovane

Sono gravi ma stabili le condizioni del giovane rimasto ferito a seguito di un incidente stradale avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì scorsi a Siderno in via delle Americhe, che conduce in contrada Mirto. Una strada relativamente stretta, piena di curve e non illuminata, in leggero declivio verso la statale 106. Tutte condizioni che hanno provocato l’impatto di una Fiat Punto contro un muretto di recinzione. A bordo due giovani. Quando i mezzi del 118 e dei Vigili del Fuoco sono giunti sul posto hanno constatato la gravità del sinistro. Il giovane è ricoverato in terapia intensiva a Locri.

