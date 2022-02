Le farmacie sotto attacco: scatta l’appello alla Prefettura di Reggio Calabria

Si sentono minacciati. L'escalation di vicende inquietanti che si registrano attorno alle farmacie hanno portato i rappresentanti della sezione reggina di Federfarma a scrivere alla Prefettura. Una lettera in cui Ettore Squillace e Simonetta Neri, rispettivamente presidente e segretario chiedono ai vertici del Palazzo territoriale del Governo che vengano intensificati i controlli sul territorio. Come se non bastasse il rischio di rapina, adesso qualsiasi pretesto può trasformarsi in atteggiamenti violenti e questo, secondo i titolari delle farmacie potrebbe essere ricondotto all’impegno speso in prima linea per fronteggiare l’epidemia. Si sentono sotto assedio e lo spiegano: «Questa associazione avverte la necessità di rivolgersi a sua eccellenza in merito alla situazione difficile che stanno vivendo le farmacie della Provincia ormai da tempo sotto mirino di persone violente ed ignoranti».

