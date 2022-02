Reggio, autobotte in riparazione da mesi e la Regione non “presta” la sua

Manca l’acqua, gli strumenti per far fronte ai disagi e anche la collaborazione tra enti cede. La città si deve aspettare un’altra stagione da incubo? Le premesse non sono delle migliori.

«Da tre giorni nel mio esercizio commerciale i rubinetti sono a secco. Non so come fare. Ho provato a chiedere almeno l’intervento dell’autobotte e mi sono sentita dire che è guasto dal mese di ottobre». La titolare di questo negozio della periferia sud della città, che produce alimenti è disperata. Si scontra con la lentezza di una burocrazia e di una politica che poco si concilia con le reali esigenze di chi ogni giorno deve lavorare e per farlo ha bisogno di un elemento essenziale: l’acqua.

Da Palazzo San Giorgio rassicurano. «Abbiamo individuato la perdita stiamo lavorando per ripristinare al più presto l’erogazione. Intanto nell’arco di qualche giorno contiamo di avere di nuovo a disposizione l’autobotte che è rimasta ferma per dei guasti importanti» spiega l’assessore comunale ai Lavori pubblici Rocco Albanese che fornisce anche una spiegazione rispetto all’altro elemento preoccupante del racconto, la carenza dell’autobotte. In un territorio che soffre la sete, da anni che ha vissuto l’estate 2021 come una stagione orribile questo elemento suona alle porte della primavera come un campanello d’allarme preoccupante.

