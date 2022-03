Aeroporto Reggio, l'appello di Vitetta: «Se la politica tace, i cittadini salvino lo scalo»

«Da oggi inizia il conto alla rovescia per la fine dei voli da e per Milano. Lo si sa già da almeno un mese. Ma avete sentito qualche politico, amministratore locale o imprenditore che abbia detto o fatto qualcosa? Silenzio tombale, come la vittima rassegnata che aspetta l’ultimo colpo il 27 di marzo». A dare voce alla preoccupata indignazione è il console onorario della Svizzera, Renato Vitetta che incalza: «Se nessuno di chi sarebbe davvero deputato batte i pugni sui tavoli di chi decide se far volare su Reggio o meno, io credo che la coscienza civile di tutti i reggini dovrebbe far scattare la molla per dire basta con questa ventennale presa in giro sull’Aeroporto di Reggio. Si di Reggio solo, ma quale aeroporto dello Stretto, che dalla sponda opposta vanno a Catania».

Vitetta sollecita il tessuto civile ed associazionistico: «Dove sono finite le associazioni e tutti quelli che manifestavano per la fine (ingloriosa) di Alitalia? E adesso che Ita Airways fa le stesse e identiche cose non si sente più nessuno?». Insomma «svegliamoci tutti finché ( forse) siamo ancora in tempo a far cambiare idea a chi sta decidendo di far chiudere Reggio!».

