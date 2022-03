Rifiuti a Reggio, è l’ora del verdetto. A Roma lo scontro sull’appalto

La partita dei rifiuti arriva all’appuntamento decisivo. Oggi al Consiglio di Stato parte la battaglia finale sulla gara per l’assegnazione del servizio di raccolta e smaltimento della spazzatura. Inizia il mese decisivo per capire se la scelta di assegnare alla ditta “Teknoservice” sia stata legittima o meno. La ditta piemontese che ha iniziato la sua avventura in riva allo Stretto a dicembre scorso in forza di un affidamento provvisorio consigliato dai giudici per superare lo stato di stallo nel servizio di igiene urbana che durava da tempo con Avr di fatto si è trovata nella stessa situazione della società precedente perché tutti i piani per il cambio del servizio sono in bilico. Nello stesso mese di dicembre, infatti, il Tar aveva accolto nel merito il ricorso di “Ecologia Oggi” sull’esito dei lavori della commissione di gara per l’assegnazione dell’appalto. Per questo il progetto del Comune della raccolta dei rifiuti con il sistema misto abbandonando quello della differenziata spinta in tutta la città è rimasto frenato.

