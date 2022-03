Reggio: emergenza cinghiali, “stretta” ad Arghillà

L’ultima e decisiva segnalazione è arrivata dalla Polizia metropolitana: «Nell’ambito dell’attività di controllo del territorio in località Arghillà, nei pressi del Parco ludico tecnologico ambientale Ecolandia, è stata accertata la presenza di cinghiali che hanno invaso l’area». Un vero e proprio allarme per la sicurezza, concretizzatosi nell’ordinanza firmata ieri dal sindaco facente funzioni Paolo Brunetti: «La presenza dei cinghiali sul territorio comunale, in area urbana e limitrofa a centri abitati, può costituire un serio fattore di minaccia per la sicurezza e l’incolumità pubblica, in quanto potenziale causa di incidenti stradali, attacchi all’uomo, gravi danni all’ambiente, alle piante e all’agricoltura«. Dalla necessità di «provvedere alla tutela dei cittadini, ricorrendo i presupposti, nel caso di specie, della somma urgenza, della contingibilità e della temporaneità dell’intervento, al di là della pianificazione della gestione faunistica che l'ente competente dovrà elaborare ed attuare nel medio termine», l’ordine alla Polizia metropolitana di catturare o in alternativa abbattere i cinghiali sull'area di circa 12 ettari.

