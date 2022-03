Reggio, si è spento Enzo Vacalebre. Denunciò il “Miramare”

Se n’è andato all’improvviso, così come gli sarebbe piaciuto andarsene. L’ha fatto in punta di piedi, Enzo Vacalebre, storico combattente della destra sociale reggina. Aveva solo 62 anni. Originario di Bova marina, ha sempre tenuto alto il vessillo di Reggio e ha dedicato tutta la sua vita all’impegno sociale e politico nelle file del Movimento Sociale Italiano. Onesto, sanguigno e sensibile ai temi più popolari della città, è restato sempre fedele alle sue idee di vecchio missino e non ha mai accettato né la svolta finiana in Alleanza Nazionale né l’alleanza con Silvio Berlusconi. Negli ultimi anni l’attività politica di Vacalebre è proseguita sul territorio col movimento “Alleanza Calabrese”: è stato proprio Vacalebre, nel 2015, a presentare l’esposto in Procura sulle irregolarità nell’affidamento del Miramare da parte della Giunta Falcomatà.

© Riproduzione riservata