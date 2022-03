Rifiuti a Reggio, ordinanza del Consiglio di Stato. Si va avanti con Teknoservice

La quarta sezione del Consiglio di Stato ha depositato oggi un’ordinanza con cui si accoglie la richiesta cautelare avanzata dal Comune per la sospensione della sentenza con la quale, in primo grado, il Tar di Reggio aveva a sua volta accolto nel merito il ricorso di Ecologia Oggi sull’esito dei lavori della commissione di gara per l’assegnazione dell’appalto da 24 milioni di euro, aggiudicato a Teknoservice, per la raccolta dei rifiuti in città.

“La domanda cautelare (del Comune, ndr) può essere accolta, fermo restando il divieto di stipulare il contratto con l’aggiudicataria in attesa della definizione nel merito della controversia”, scrive il Consiglio di Stato disponendo comunque “il prosieguo della trattazione del merito dell’appello ad un’udienza che sarà fissata, con separato decreto, dal presidente della sezione”.

In termini pratici, in attesa del merito, non cambia nulla: si va avanti con Teknoservice, alla quale la raccolta dei rifiuti è stata comunque affidata sulla base di ordinanze contingibili e urgenti del sindaco facente funzioni Paolo Brunetti volte a garantire la prosecuzione di un servizio essenziale.

Brunetti: "Buon segnale, attendiamo la sentenza definitiva"

"Alla luce della richiesta di sospensiva accolta dal Consiglio di Stato in merito all'appello presentato dal Comune di Reggio Calabria e da Teknoservice, la stessa impresa continuerà a svolgere il servizio di raccolta dei rifiuti sul territorio comunale". E' quanto afferma in una nota il sindaco facente funzioni di Reggio Calabria Paolo Brunetti a margine dell'odierna seduta del Consiglio Comunale dove ha annunciato l'importante ordinanza emessa dal Consiglio di Stato.

"La questione non è ancora completamente definitiva - ha aggiunto Brunetti - trattandosi per il momento solo di una sospensiva, ma ciò che ci conforta, come da parte nostra abbiamo sempre sostenuto, che non ci sarà nemmeno un giorno di interruzione del servizio. Nel momento in cui si procederà con l'udienza di merito capiremo di più rispetto a ciò che avverrà nei prossimi mesi. Come abbiamo sempre sostenuto noi non tifiamo né per l'una né per l'altra impresa partecipanti al bando. Ciò che ci interessa è il servizio e che sia svolto in maniera efficace ed efficiente. Ovviamente siamo convinti della bontà e della correttezza delle operazioni che ha svolto l'Amministrazione comunale sia in fase di indizione di gara che durante l'assegnazione dei punteggi effettuata dalla Commissione. Il Consiglio di Stato ad oggi non ci ha dato pienamente ragione - ha concluso Brunetti - ma ha accordato la sospensiva e questo è già un buon segnale. Attendiamo adesso la sentenza definitiva".

© Riproduzione riservata