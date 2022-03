Università per Stranieri di Reggio, corsi gratuiti per gli ucraini

L’Università per Stranieri “Dante Alighieri” esprimendo esecrazione per la guerra che vede l’invasione russa dell’Ucraina, in violazione della pacifica convivenza di tutti i popoli dell’Europa orientale, manifesta solidarietà e vicinanza dell’intera comunità accademica alla martoriata Nazione Ucraina.

L’Ateneo, ben consapevole della sua peculiare mission quale Università per Stranieri, che ha visto negli anni, tra i frequentanti i Corsi di lingua e cultura italiana, centinaia di studenti ucraini, unitamente a colleghi di tanti Paesi slavi, vivendo tutti la loro esperienza formativa in pacifica armonia, dispone per gli studenti ucraini che giungano nella nostra Città la gratuità della frequenza dei Corsi suddetti, l’iscrizione gratuita ai Corsi di laurea, accompagnata da erogazione di borse di studio, queste in numero di successiva determinazione.

