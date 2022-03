I carabinieri le consegnano ogni mese la pensione, ieri la mimosa: l’8 marzo di nonna Grazia

Aspetta i Carabinieri ogni mese così come si attende un amico e loro puntuali arrivano. Hanno una busta in mano e ieri, festa della donna, anche un ramo di mimosa. Grazia ha 94 anni e tante patologie, deambula a stento e non può recarsi alle Poste ogni mese per riscuotere la pensione. Ha bisogno di aiuto. Così ci pensano i Carabinieri della Stazione di Saline. Sono loro a fare la fila allo sportello al posto suo e sono loro a consegnarle quanto dovuto.

Ieri, lungo la provinciale, a Montebello, due carabinieri e il comandante della stazione di Saline, Massimo Cara, con un ramo di mimosa in mano. Diretti verso l’abitazione della signora Grazia per consegnare la pensione e lei era lì davanti la porta, come sempre, ad attendere. Grazia, vicina al secolo di vita, si commuove quando il maresciallo Cara le consegna i fiori. È la festa delle donne le è stato sussurrato e lei con lo sguardo fisso sul giallo è lì ferma a meditare.

