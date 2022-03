Depurazione, a Reggio cambiano i vertici ma i lavori ancora non partono

Cambiano dirigenti e cambiano i tecnici. Ma i lavori non partono e il tempo passa inesorabile. Il maxi piano per fare uscire dalla città dalla procedura di infrazione comunitaria sul sistema depurativo non riesce proprio a partire. Negli ultimi giorni un nuovo cambio per il responsabile del procedimento dopo le dimissioni di quello precedentemente nominato a settembre scorso ma il risultato non cambia e mentre il commissario governativo Giugni è ottimista sui progressi fatti dal Paese in tema di superamento delle criticità, in riva allo Stretto non c’è alcuna notizia positiva sul tema. Siamo arrivati a dieci anni esatti Risale al 2012 il maxi finanziamento per mettere a norma il sistema depurativo cittadino. Da allora un bando poi non assegnato e il passaggio della “patata bollente” alla struttura commissariale governativa che si occupa proprio del superamento della procedura d’infrazione.

