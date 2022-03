Rosarno, ecco il piano per l’eventuale evacuazione di Via Pitagora

La Commissione straordinaria, con delibera assunta con i poteri del Consiglio comunale, ha approvato l’appendice al Piano della Protezione civile comunale per l’evento franoso di via Pitagora, al fine di renderlo conforme alle indicazioni dei tecnici del Dipartimento regionale. L’aggiornamento del Piano, redatto dal maggiore Domenico Martino, responsabile della V UOC e dal collaboratore tecnico arch. Alessandro Messina, si rende necessario, in previsione dell’evacuazione della “zona gialla” compresa tra le vie Pitagora, Archimede, Meucci, Tolomeo e Pacinotti, «a seguito di crollo di un muro di contenimento nella serata del 15 gennaio 2021 e potenziale crollo di un fabbricato a 4 piani fuori terra». La Polizia locale ha proceduto al censimento delle famiglie ricadenti in “zona gialla”, dal quale risultano da far evacuare 21 nuclei familiari per un totale di 64 persone, tra cui 11 bambini. Delle 21 famiglie, 15 possiedono un mezzo di trasporto che possa consentire loro un autonomo spostamento, gli altri 6 ne sono sprovvisti. In una scheda sono indicate le aree di attesa e di ricovero della popolazione, nonché i cancelli relativi alla viabilità, da attivarsi in caso di necessità.

