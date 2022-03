A Polistena nasce il piccolo Matviy. Il papà parte per andare al fronte in Ucraina

Un fiocco azzurro di speranza, alle 5.19 di ieri, all’ospedale Spoke di Polistena. Presso l’Unità operativa di Ostetricia e Ginecologia, guidata dalla direttrice Maria Giulia Iannace, è nato, infatti, il primo bambino ucraino da quando è scoppiato il conflitto. Il piccolo si chiama Matviy Danylyshyn, pesa 3 kg e 365 grammi, ed è stato messo al mondo da mamma Lyubov Uzhava, nata a Ternopilska, nella zona sud dell’Ucraina, proprio vicino a Odessa.

La donna, insieme al marito, risiede da un po’ di tempo a Gioia Tauro. Il marito, rimasto ancora nella Piana solo per assistere la moglie, è in procinto ora di partire per arruolarsi e andare al fronte.

