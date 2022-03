Reggio, l’occupazione del suolo pubblico torna a pagamento

Prosegue il percorso condiviso che vede allo stesso tavolo l'amministrazione comunale e le associazioni di categoria, con l'obiettivo di accompagnare al meglio la fase di ripartenza post Covid e dunque l’attuazione delle disposizioni dettate dalla normativa nazionale per gli esercizi di somministrazione. In questo contesto, nel corso dell’ultima riunione tenutasi a Palazzo San Giorgio e a cui hanno preso parte il sindaco f.f. Paolo Brunetti, l’assessora comunale alle Attività produttive, Angela Martino e i rappresentanti delle associazioni di categoria, è stato illustrato un “Vademecum” in cui vengono indicate in modo schematico e puntuale le principali novità che riguardano le occupazioni di suolo pubblico a partire dal prossimo 1 aprile.

Da questa data, infatti, sarà necessario ricominciare a pagare il canone unico per l’occupazione del suolo pubblico poiché al 31 marzo 2022 termina il periodo di esenzione previsto con l’ultima Legge di Bilancio. Inoltre, sempre secondo quanto disposto dalla normativa nazionale, è confermata la proroga fino al 30 giugno 2022 delle semplificazioni delle procedure autorizzative per l’occupazione di suolo pubblico finalizzata all’installazione di dehors e simili. È allo studio del Comune, tuttavia, l’attuazione di misure agevolative riguardanti il pagamento del canone unico, che verranno definite nel dettaglio nei prossimi giorni.

