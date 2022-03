Rete idrica colabrodo a Reggio, il consigliere Rulli invoca interventi

È sempre attuale e soprattutto rischia nuovamente di abbattersi sui cittadini la crisi idrica. Se ne fa portavoce il consigliere comunale di opposizione Guido Rulli che scrive: «Siamo alle porte della stagione estiva, ed anche quest’anno ci ritroviamo con gli stessi annosi ed atavici problemi di sempre, che vedono un continuo deterioramento delle reti idriche cittadine. In questa ottica, va segnalata ancora l’insufficiente attenzione per la necessità di manutenzione ed ammodernamento degli impianti, al fine di aumentarne l’efficienza e di ridurne le perdite, oggi di notevole entità».

L’esponente politico indica la strada di quelli che dovrebbero essere gli interventi sulle reti: «È evidente, quindi, che un’accorta politica di gestione delle risorse idriche deve tendere oggi al conseguimento di vari obiettivi quale un uso sostenibile delle risorse idriche; un’opportuna pianificazione dell’uso delle risorse e adeguata gestione del servizio idrico. Invito, quindi, l’amministrazione comunale, ad avviare, quell’accelerazione tecnico-amministrativa che dovrebbe servire ad impattare e definitivamente risolvere il problema relativo all’approvvigionamento idrico nella periferia sud della nostra città, completando e ponendo in funzione le nuove reti idriche realizzate nell’anno 2010, come la condotta che dai pozzi di via Miniera dovrebbe raggiungere i serbatoi di Gallina, mai ultimati, per poi permettere a caduta di raggiungere le zone ed i quartieri sottostanti.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio

© Riproduzione riservata