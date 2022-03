Reggio Calabria, Le limitazioni all’aeroporto. Problema reale o solo alibi?

L’ex assessore regionale Aurelio Chizzoniti e già responsabile del comitato tecnico per l’aeroporto dello Stretto, interviene sulle problematiche del “Tito Minniti”, inviando una nota al presidente della Regione regionale Roberto Occhiuto, alla vicepresidente Giusi Princi, agli assessori Tilde Minasi e Fausto Orsomarso, al deputato di Forza Italia Francesco Cannizzaro e al sindaco di Crotone Vincenzo Voce.

Chizzoniti esordisce puntualizzando che «il cupo proscenio aeroportuale oggi è dominato da chi si esalta per il finanziamento di 25 milioni di euro, volti all’adeguamento strutturale dell’aerostazione, ma dimentica clamorosamente, o non sa, che senza la benché minima attività operativa, a causa dell’inesistenza di qualsivoglia compagnia aerea, la stessa sarebbe mestamente destinata a diventare un’autentica cattedrale nel deserto. Senza dimenticare i reiterati, quanto inutili, precedenti proclami in pompa magna, ex ante diffusi, che temerariamente annunciavano la imminente caducazione di ogni prescrizione operativa, assicurando di aver ricevuto l’ok da parte dell’Enav e dell’Enac. Semplicemente falso ed oltraggioso per l’intelligenza dell’utenza reggina e messinese. Anche perché – continua Chizzoniti – questo era e resta un falso problema visto che tantissime compagnie hanno operato presso il “Tito Minniti” esattamente nelle stesse condizioni di oggi».

