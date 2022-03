Reggio, un piano per costruire il distretto culturale

Cinque azioni pilota per costruire il Distretto culturale e turistico della città dello stretto. Un progetto da oltre un milione di euro che si articola in più operazioni. Il percorso che attinge ai fondi del Programma Operativo Nazionale Città metropolitane (Pon Metro). Operazione frutto dell'ultima revisione del piano operativo, in cui la Giunta ha approvato le schede dei nuovi progetti sui fondi del Re act -Eu. Idea che è stata inoltrata al vaglio del tema di selezione che ha dato disco verde. Quindi si può procedere. Questo pacchetto di azioni che punta a fare del territorio dello Stretto una meta turistica. E da dove iniziare? Dal cinquantesimo anniversario del ritrovamento dei Bronzi di Riace. Evento che nonostante le polemiche che la politica non si è fatta mancare, potrebbe diventare un'attrazione. E infatti attorno a questo contenitore di attività si sono create diverse sinergie interistituzionali in cui ciascuno sta promuovendo iniziative. Per allestire questa rassegna il Comune ha investito 330 mila euro, circa. Una cifra di poco superiore (370 mila euro invece) sarà destinato alla realizzazione di un monumento identitario.

Un altro elemento su cui il piano messo a punto con le azioni pilota punta è quello della segnaletica turistica. Una sorta di mappa che sappia indicare a chi si trova in città come e dove trovare i preziosi tesori di testimonianze di un prestigioso passato spesso sconosciuto anche ai reggini stessi. Indicazioni che invece sono indispensabili per un territorio che insegue da anni, ma con esiti poco brillanti la sua vocazione turistica.

