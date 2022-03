Gom Reggio: "Salvate il Pronto Soccorso". La Fp-Cgil lancia l’allarme

«Al Gom, afflitto da molteplici problematiche, obiettivo improcrastinabile è quello di potenziare il Pronto Soccorso; dotarlo di unità adeguate attraverso la stabilizzazione del personale, medico e infermieristico, precario; riorganizzare con razionalità, concretezza e lungimiranza la Uoc di Medicina d’Accettazione d’Emergenza tenendo ben saldo come unico principio il “diritto alla salute” dei cittadini. Questa è la battaglia che la Fp-Cgil porta avanti ormai da anni e che non intende abbandonare». La conferma giunge dal segretario provinciale della Fp-Cgil Francesco Callea, il quale evidenzia che «proprio in queste ore abbiamo avuto notizia di un ulteriore ridimensionamento del personale medico nei turni di Pronto Soccorso. I medici per turno, a causa della carenza del personale da noi denunciata decine di volte e in ogni sede possibile, alla quale si sommano ulteriori criticità legate al Covid, tra l’altro ampiamente prevedibili, passeranno da cinque a due. Due medici per fare fronte a tutto, dai codici bianchi (tantissimi) fino alle emergenze, in un Pronto Soccorso che accoglie persone da tutta la provincia. In un tale contesto ci si domanda come si possa anche solo pensare di parlare diritti garantiti e di Servizio Sanitario?».

