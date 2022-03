Gravissimo incidente a Bagnara: morto un uomo di 80 anni

E' deceduto questo pomeriggio uno dei due conducenti coinvolto nell’incidente stradale, verificatosi dopo mezzogiorno, sulla strada statale 18 nei pressi della frazione di Ceramida. La strada statale 18 “Tirrenia Inferiore” è stata chiusa al km 495,850 in entrambe le direzioni per consentire l’intervento dell’elisoccorso del 118 e il traffico è stato deviato temporaneamente su un percorso alternativo. A perdere la vita un ottantenne Matteo Leuzzi. Indagini in corso per ricostruire la dinamica dello scontro tra due autovettura, una Opel e una Ford.

© Riproduzione riservata