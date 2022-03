Polemica a Reggio, “Il Consiglio sui trasporti? È diventato uno spot elettorale”

«Gli unici due interventi su infrastrutture e viabilità per la città al momento finanziati, quello per l’ammodernamento e ristrutturazione dell’aeroporto dello Stretto (25 milioni) e per l’adeguamento del porto (15 milioni), che portano la firma del parlamentare Francesco Cannizzaro, sono stati stralciati dal documento che avevamo concordato con i capigruppo e poi portato nel corso dei lavori del Consiglio comunale, che riteniamo sia stato uno spot elettorale per il partito di Italia viva». Hanno voluto mettere le cose in chiaro i consiglieri comunali di centrodestra, sui motivi che hanno portato alle tensioni e poi al voto contrario, sul “Documento strategico sulle infrastrutture e la mobilità per il rilancio di Reggio Calabria e dell’area Metropolitana”. Ieri nel corso di un incontro con la stampa Demetrio Marino (FdI), Federico Milia e Antonio Maiolino (Fi), Massimo Ripepi (Ci), Guido Rulli (Ms) e Giuseppe De Biasi (Lega) hanno evidenziato come a fronte di una richiesta da parte della maggioranza e del sindaco facente funzioni Paolo Brunetti, di collaborazione costruttiva, la risposta è stata invece «un documento diverso, presentatoci qualche ora prima del Consiglio».

