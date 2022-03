Dramma a Reggio Calabria, annuncia il suicidio in diretta. Interviene la polizia mentre si stava impiccando

Ha tentato il suicidio in diretta, ma fortunatamente è stato salvato da alcuni poliziotti che sono riusciti a intervenire evitando il peggio. E' quanto avvenuto a Reggio Calabria, con il dramma che si stava consumando in diretta su facebook davanti agli occhi di tanti cittadini che stavano assistendo a quelle drammatiche immagini e che hanno allertato subito le forse dell'ordine. Il tutto era iniziato con una diretta sui social. L'uomo, un 50enne reggino, parlava con tono accorato ma nessuno aveva immaginato un epilogo così drammatico. “Ciao, a tutti, voglio dire le verità di Reggio Calabria. Voglio che si colleghino più persone per denunciare a tutti quello che mi sta succedendo - le parole dell'uomo - Tra poco la farò finita”. Poco dopo l'attacco a un magistrato e alla Questura, l'uomo sarebbe infatti agli arresti domiciliari. Passano pochi minuti e in preda a uno stato confusionale l'uomo ingoia un mix di medicinali, mentre alle spalle si intravede un cappio attaccato a una trave. Fortunatamente l'uomo continua a parlare “La faccio finita, la faccio finita”: la diretta supera i quindici minuti e tanto basta ai poliziotti per arrivare sul posto e salvarlo mentre penzola dalla trave con il cappio al collo. Un video che ha scioccato tantissimi cittadini e che è subito diventato virale prima di essere eliminato.