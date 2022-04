Suicidio sventato a Reggio, il questore: «Hanno salvato una vita umana. Orgoglioso dei miei poliziotti»

«Orgogliosissimo di tutti i poliziotti. Di chi per primo ha fatto irruzione nell'abitazione dell'uomo che aveva progettato di suicidarsi e prendendolo di peso sulle spalle, strappando la corda che si era stretto al collo, gli ha salvato la vita; ma anche di chi ha individuato con una velocità d'azione straordinaria il luogo dell'intervento e l'identità della persona da soccorrere (coincidenza ha voluto che chi era di turno giovedì sera l'aveva arrestato in passato per la stessa vicenda per la quale era ai domiciliari, ndr); ed ancora chi in sala operativa ha raccolto la segnalazione disperata del cittadino che per primo ci ha avvertiti di cosa stesse succedendo via social e chi in Questura, come sul posto, ha coordinato in tempo reale l'intervento di cinque nostri equipaggi delle Volanti, dell'ambulanza e dei medici del “118”. Sono fiero di tutto il personale intervenuto e di chi ha cooperato nell'azione, gente eccezionale per professionalità, capacità operativa, intuizione e tempestività. Ciò che ognuno di loro ha fatto mi ha emozionato come uomo e come Questore della città di Reggio Calabria». Il giorno dopo la serata drammatica (giovedì) vissuta nel quartiere Santa Caterina - un uomo inveendo in diretta Facebook contro Polizia e Magistratura per un provvedimento giudiziario a suo dire ingiusto annunciava, drammaticamente mettendolo in pratica, il tentativo di suicidarsi ingerendo prima medicinali e poi stringendosi un cappio al collo - conclusasi con il salvataggio in extremis grazie a un blitz da film dei poliziotti delle Volanti, gli Angeli dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, il Questore Bruno Megale è ancora emozionato, ma straripante di soddisfazione professionale, per ciò che di straordinario hanno fatto i suoi ragazzi: hanno salvato una vita umana. Ieri mattina in Questura ha incontrato tutti gli eroi, il gruppo degli operativi, ma anche i colleghi che hanno lavorato dietro le quinte, chi ha fatto il preziosissimo lavoro di squadra.

