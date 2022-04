Reggio Calabria, furti di energia elettrica e acqua: dieci persone denunciate

Nell'ultima settimana a seguito di numerose attività operative svolte da tutte le specialità del Corpo, anche nell'ambito del programma focus 'ndrangheta, la Polizia Locale di Reggio Calabria ha denunciato all'autorità giudiziaria 10 persone per vari reati tra i quali uno per guida in stato di ebrezza, due per occupazione abusiva di alloggi popolari e sette per furto di energia elettrica ed acqua. Quattro dei dieci deferiti risultano percettori del reddito di cittadinanza. I soggetti risultavano altresì sconosciuti alle liste di carico della tari e del canone idrico. Accertate e sanzionate amministrative anche alcune occupazioni abusive di suolo pubblico. Le attività continueranno anche nelle settimane seguenti a tutela della legittima fruizione degli immobili pubblici e degli interessi del Comune.

