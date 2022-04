Bando imprese, finalmente i soldi. Il Comune di Reggio sblocca i pagamenti

L’odissea delle imprese che avevano aderito alla procedura sugli aiuti finanziari deliberata dal Comune nell’aprile dello scorso anno è finita. Ieri sono stati disposti i pagamenti del contributo di mille euro per ogni soggetto ammesso al beneficio a titolo di parziale ristoro dei danni subiti dall’attività per l’emergenza coronavirus. Si chiude quindi un iter molto complicato che nelle scorse settimane aveva provocato anche polemiche politiche con i gruppi di minoranza che avevano contestato i disagi ma soprattutto i tempi lunghissimi per la definizione della partita.

Sul punto l’assessore comunale alle Attività produttive, Angela Martino, che ha ereditato la questione da Irene Calabrò che ha seguito tutta la prima parte del bando, aveva specificato: «Esiste un ritardo sull'erogazione delle risorse dovuto, principalmente, ad un forte carico di lavoro pendente negli uffici di settore a fronte di una pianta organica ridotta all'osso. Nonostante le difficoltà, siamo arrivati a chiudere la graduatoria definitiva ed a porre l'esito delle istanze al vaglio del settore Finanze. A breve invieremo la documentazione all'Agenzia di Coesione per poter avere accesso ai fondi».

Poi, dopo l’intervento del capogruppo in Consiglio comunale di Forza Italia, Federico Milia, era arrivato il nuovo intervento sempre della rappresentante della giunta municipale: «Siamo in ritardo, lo ammettiamo e ovviamente questo imbarazza il Comune. La procedura interna è stata completata e adesso tutto è stato inviato all’Agenzia di Coesione che dovrebbe liquidare il tutto entro 30 giorni. Ma non voglio dare date certe alla luce di quello che è successo».

