Qualità dell’abitare a Reggio: 15 milioni per il “masterplan di Arghillà”

Inaugurata la strada d’accesso ad Ecolandia, nella sua nuova livrea multicolore che anticipa lo spirito ludico-sociale del parco comunale ad Arghillà. Un risultato atteso da quanti nel tempo hanno imparato ad apprezzare i servizi per la collettività presenti negli undici ettari di “bene comune”. L’opera, come tutte quelle presenti nel parco, ha caratteristiche specifiche che la rendono originale e comunicativa: è stata infatti disegnata come una sorta di “piazza lineare”, con i colori che richiamano i concetti di pace e multiculturalità. Particolare attenzione è stata posta alle misure di adattamento al clima e all’impatto ambientale, con la messa a dimora di alberature e il convogliamento delle acque superficiali verso il bacino di recupero che sorge nell’antico fossato del forte umbertino, per essere riutilizzate a scopi irrigui e antincendio. Il restyling della strada e dell’annesso parcheggio di servizio è una delle azioni nate all’interno di Ecolandia che si riverberano ben oltre i confini del parco, a beneficio del quartiere stesso. Non a caso al sobrio momento celebrativo erano presenti non solo i vertici del consorzio di gestione con il presidente Giovanni Pensabene e il consigliere Giuseppe Marino e dell’Amministrazione comunale con gli assessori Rocco Albanese, Irene Calabrò, Giuggi Palmenta e il consigliere Marcantonio Malara, ma anche rappresentati del comitato di quartiere con il presidente Giovanni Votano e altri rappresentanti della comunità.

La strada policroma rappresenta una delle azioni concrete di rigenerazione urbana concepite nel “masterplan di Arghillà”, realizzato su base civica volontaria e condivisa con la comunità locale grazie anche al grande lavoro di aggregazione e mediazione svolto dal Coordinamento di Quartiere. Il masterplan è stato recentemente finanziato dal “Pinqua” (Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare), con 15 milioni, sulla base di una specifica proposta presentata in questo laboratorio territoriale.

