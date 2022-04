Reggio, sfrattata e senza alloggio: Comune condannato

Sfrattata per morosità aveva chiesto al Comune l’assegnazione di un alloggio popolare in base al regolamento sull’emergenza abitativa già nel 2020 ma da allora mai una risposta è arrivata dall’Ente. È il caso di una cittadina che è stata costretta a rivolgersi al Tar per chiedere che qualcuno le risponda. Con l’assistenza dell’avvocato Francesco Nucara ma il Comune ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto «l’amministrazione comunale avrebbe dato ampio riscontro alla domanda di assegnazione di un alloggio formulata dalla ricorrente e, per altro verso, che sono ancora in corso le attività istruttorie sollecitate dalla Regione e che impedirebbero le assegnazioni».

Secondo i giudici «la procedura è stata regolarmente seguita dalla ricorrente che con la determinazione numero 3860 del 21 dicembre 2020 del settore Patrimonio ERP dell’ente è stata inserita nell’elenco degli assegnatari di alloggi disponibili per far fronte a specifiche documentate situazioni di emergenza abitativa. Nel caso di specie, inoltre, non risulta che sia stata formulata alcuna richiesta integrativa alla ricorrente che possa aver comportato la sospensione del procedimento e la conseguente mancata definizione dello stesso.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio

© Riproduzione riservata