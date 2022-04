Gioia Tauro, il M5S: no al raddoppio dell’inceneritore

Totale disaccordo sulla decisione della Regione di raddoppiare la capacità del termovalorizzatore di Gioia Tauro: è la posizione unanime dei parlamentari calabresi del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Auddino, Pino D’Ippolito, Laura Ferrara, Anna Laura Orrico, Riccardo Tucci, Carmelo Massimo Misiti, Paolo Parentela, Alessandro Melicchio ed Elisabetta Barbuto. Come si ricorderà, il provvedimento è stato confermato dalla recente pubblicazione di un avviso esplorativo finalizzato ad acquisire proposte di finanza di progetto.

In altre parole, il termovalorizzatore di Gioia Tauro resterebbe l’unico su tutto il territorio regionale, qui verrebbero bruciati i rifiuti di tutta la Calabria che passerebbero dagli attuali 140 mila ad oltre 270 mila tonnellate. «Tutto questo – evidenziano i deputati, senatori ed eurodeputati grillini in una nota congiunta – a discapito dell’ambiente e della salute dei cittadini della Piana».

Secondo i parlamentari pentastellati, aumentare la capacità dell’inceneritore di Gioia Tauro non è assolutamente la strada giusta per risolvere il problema rifiuti in Calabria.

