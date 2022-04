Reggio Calabria, trasporti gratuiti per i rifugiati ucraini

I rifugiati ucraini, attualmente residenti a Reggio Calabria, potranno utilizzare gratuitamente i servizi di trasporto pubblico dell’intera rete servita da Atam SpA, l’azienda di trasporto pubblico locale. Comune di Reggio Calabria e Città Metropolitana - si legge in una nota - «hanno inteso adottare questa importante misura che rappresenta un ulteriore tassello nel piano di accoglienza della popolazione in fuga dalla guerra, stante l’attuale scenario delicato e complesso in cui ci si trova. Un segno di accoglienza da parte della nostra azienda e della città, rivolto a consentire ai rifugiati di muoversi liberamente per svolgere le attività essenziali, un gesto simbolico di vicinanza e disponibilità nei confronti di chi sta vivendo sulla propria pelle una immane tragedia umanitaria che sta segnando profondamente ognuno di noi».

Per facilitare la procedura di emissione del titolo, la richiesta dovrà pervenire ad Atam SpA unicamente, da parte di un’associazione riconosciuta al seguente indirizzo e-mail: atamperucraina@gmail.com. La tessera di libera circolazione sarà nominativa, e consentirà di viaggiare sui mezzi di Atam SpA nell’intera rete di servizio nella zona urbana ed extraurbana.

Il plauso dell'assessore Delfino

«È un'iniziativa assolutamente lodevole - ha commentato il delegato alle Politiche sociali - che, di fronte all'assurdo conflitto russo-ucraino, si inquadra perfettamente nel programma di solidarietà ed accoglienza già messo in atto da Palazzo San Giorgio con la gratuità del trasporto scolastico, della mensa scolastica e con il supporto di raccolta di medicinali e beni di prima necessità istituiti al Cedir».

«Ogni attività che,in qualche modo, possa alleviare le sofferenze di adulti e bambini in fuga dalla guerra - ha aggiunto - è un'azione dovuta per qualsiasi amministrazione pubblica».

«Benissimo, dunque - ha commentato Delfino - ha fatto il management di Atam dimostrando una spiccata sensibilità ed interpretando al meglio la complessità del momento vissuto da cittadini in estrema difficoltà». «In tutti questi anni e nelle situazioni più complesse - ha proseguito l'assessore - il popolo reggini si è costantemente distinto per aver saputo tendere la propria mano ai piu fragili e bisognosi. Non si poteva, quindi, rimanere indifferenti d'avanti ad una tragedia che sta sconvolgendo milioni di persone, ad una guerra abominevole che sta mettendo a repentaglio la stabilità internazionale proprio al confine dell'Europa».

«Anche un piccolo-grande gesto come può essere quest'ultimo di Atam - ha concluso Delfino - assume un significato importantissimo in termini, soprattutto, educativi per le giovani generazioni che si affacciano ad un futuro sicuramente diverso dal nostro e da quello dei nostri padri. Il mondo sta cambiando alla velocità della luce e, per questo, l'umanità non può prescindere dai sentimenti di solidarietà, accoglienza e fratellanza».

© Riproduzione riservata