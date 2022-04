Roccella Ionica, entrato in funzione l'Ufficio delle Dogane

E’ entrato in funzione da oggi l’Ufficio delle Dogane di Roccella Jonica. "Il nuovo presidio territoriale dell’Agenzia Accise Dogane e Monopoli, che ha sede in un immobile messo a disposizione del Comune e che ospita anche la locale Agenzia dell’Entrate, costituisce - è

detto in una nota - è il frutto di una sinergia avviata nei mesi scorsi tra l’Amministrazione comunale di Roccella, guidata dal Sindaco Vittorio Zito, e l’Adm, con a capo il direttore generale Marcello Minenna, al fine di accelerare e rendere meno onerose le procedure di recupero e smaltimento delle imbarcazioni utilizzate dai migranti, ormeggiate al porto delle Grazie e poste sotto sequestro dall’Autorità Giudiziaria. A dirigere l'Ufficio delle Dogane di Roccella è stata nominata la Rosa Lucia Antonia Cristarella di Reggio Calabria".

"La dottoressa Cristarella, laureata in Giurisprundenza, avvocato - riporta la nota - presta servizio dal 1999 in Adm dove ha già ricoperto diversi incarichi dirigenziali e di responsabilità. Vanta una notevole esperienza nel settore della gestione e demolizione delle imbarcazioni utilizzate per fenomeni di immigrazione clandestina acquisita in precedenti incarichi da dirigente. Nella gestione dell’Ufficio di Roccella

sarà affiancata da altre quattro risorse umane provenienti dagli uffici della Direzione regionale dell’Agenzia".

"Sono orgogliosa di poter dirigere l’Ufficio delle Dogane di Roccella Jonica - ha detto la dirigente - fortemente voluto dal direttore generale ADM, prof. Minenna, che rivestirà un ruolo d’importanza strategica per l’intera Locride". La nuova sede rappresenta il primo punto di riferimento di Adm attivato sulla fascia jonica reggina non solo per semplificare le procedure amministrative relative allo smaltimento dei

natanti dei migranti ma anche per essere più vicina all’utenza

© Riproduzione riservata