Reggio, “La Sorgente” resta sepolta sotto incuria e quintali di rifiuti

Nella stessa area che affaccia sullo splendido litorale Sud della città continua ad essere in bella vista la vergognosa situazione de “La Sorgente”. Il tunnel d’accesso è ancora sepolto dalla spazzatura nonostante all’ingresso figura il cartello “area videosorvegliata- divieto di abbandono spazzatura”. C’è di tutto e di più lungo quel tunnel purtroppo da anni preso di mira da incivili tanto che in più occasioni il Comune è dovuto correre ai ripari per la bonifica e la pulizia di tutta l’area. Ma non è bastato perché puntualmente la situazione torna a essere drammatica, tanto è vero che nell’agosto del 2020 si arrivò addirittura al blocco del tunnel eseguito dalla società “Castore” su disposizione dei Vigili del Fuoco.

