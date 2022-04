Palmi, la Tonnara diventerà la capitale calabrese del fitness all’aperto

«Un altro regalo è in arrivo per la città». Parola del sindaco Giuseppe Ranuccio che annuncia l’avvio dei lavori che porteranno «presto la nostra Tonnara ad ospitare la prima vera area fitness inclusiva su lungomare della Calabria. Una vera perla per gli sportivi, che offrirà nuovi servizi ludici oltre che decoro». Il progetto approvato riguarda i lavori, partiti ieri, relativi alla riqualificazione di una porzione di lungomare mediante la realizzazione di un’infrastruttura sociale, consistente in un’area attrezzata, totalmente accessibile, per il fitness e il tempo libero a servizio del quartiere Tonnara, degli sportivi, dei turisti e dei fruitori della fascia costiera comunale, con particolare attenzione al tema dell’inclusione sociale, dell’attenzione ai soggetti fragili, dell’accessibilità e della disabilità

«L’intervento – spiega il primo cittadino – è frutto di un finanziamento ministeriale grazie al quale andremo a realizzare nel cuore del lungomare la prima area fitness inclusiva esistente in Calabria ed è qualcosa che sarà utile non soltanto dal punto di vista sportivo ma anche ludico e darà la possibilità a tutti, essendo aperta e gratuita, di poter utilizzare le attrezzature presenti. Ma c’è un altro aspetto che tengo a sottolineare: il miglioramento dal punto di vista del decoro della zona. Quanto stiamo facendo andrà ad impreziosire il nostro lungomare perché una volta completato l’intervento darà davvero un bel colpo d’occhio».

