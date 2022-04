Anche a Locri sarà realizzata, una “Casa di Comunità”

Anche in città verrà realizzata una “Casa di Comunità”: a comunicarlo, ieri mattina, direttamente al sindaco Giovani Calabrese è stato personalmente il governatore Occhiuto.

Il Recovery Plan approvato lo scorso aprile prevede diversi interventi in campo sanitario. Uno di questi interventi prevede, nella riorganizzazione della Sanità finanziata con il Pnrr, la realizzazione entro il 2026 di ben 1.288 “Case di Comunità”. Si tratta di “strutture sanitarie, promotrici di un modello di intervento multidisciplinare, nonché luoghi privilegiati per la progettazione di interventi di carattere sociale e di integrazione sociosanitari dove il cittadino può trovare una risposta adeguata alle diverse esigenze sanitarie o sociosanitarie”. Secondo quanto previsto nel Pnrr, la “Casa della Comunità” diventerà lo strumento “attraverso cui coordinare tutti i servizi offerti sul territorio, in particolare ai malati cronici e avrà un ruolo strategico nel nuovo assetto sanitario”.

