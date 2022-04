Inadempienze Covisoc per la Reggina: penalizzazione di 2 punti

Il Tribunale Federale Nazionale, presieduto da Carlo Sica, ha sanzionato la Reggina con 2 punti di penalizzazione in classifica, disponendo 45 giorni di inibizione per l’amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore del club Luca Gallo.

La società - si legge in una nota della Figc - era stata deferita per il mancato versamento, entro il termine del 16 febbraio 2022, delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per il periodo marzo-ottobre 2021 e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per il periodo luglio-ottobre 2021 e comunque per non aver comunicato alla Covisoc, entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps.

La squadra calabrese, attualmente dodicesima a quota 47, passa così a 45 punti come il Parma.

