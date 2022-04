Rifiuti a Reggio, ancora una notte di roghi al rione Marconi

I roghi continuano. In verità tranne qualche parentesi non si sono mai davvero fermati. Al rione Marconi si bruciano rifiuti la notte. Nonostante il quartiere sia stato uno dei prescelti per l'installazione dei cassonetti.

Anche la notte scorsa i cumuli di sacchetti sono stati dati alle fiamme, proprio a ridosso della scuola. E non è certo la prima volta che i resti degli incendi diano il benvenuto ai bambini la mattina. L'ennesimo episodio che arriva dopo un trend della settimana scorsa davvero preoccupante: in sei giorni, sono state incendiate tre vetture, il al settimo si sono aggiunti anche i cassonetti. Va avanti così da tanto, troppo tempo. Gli appelli che si ripetono alle istituzioni rimbalzano come su un muro di gomma. I cittadini residenti in questa porzione di territorio si sentono abbandonati, chiedono risposte, interventi. Ma nulla di sostanziale è cambiato. Le discariche continuano a crearsi nonostante la presenza dei cassonetti. I rifiuti abbandonati poi vengono incendiati la notte da chi vuole tenere il quartiere ostaggio del degrado. Una sorta di terra di nessuno dove vige la legge del più forte del più prepotente.

