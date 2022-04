Reggio, sparatoria al quartiere Ciccarello: 30enne ferito a colpi di pistola

Sparatoria al quartiere Ciccarello di Reggio Calabria. Un nomade, 30 anni, è stato ferito a colpi di pistola in serata. L'uomo sarebbe stato colpito mentre era a bordo di una autovettura, un'utilitaria. Sul posto intervento immediato della Polizia di Stato, gli agenti delle Volanti e della Squadra Mobile che hanno avviato le indagini. Sopralluogo tecnico anche degli esperti della Polizia scientifica che hanno effettuato i rilievi sulla “scena del crimine”. L'uomo è stato soccorso e trasportato al Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria. Dalla prima ricostruzione non sarebbe in gravi condizioni.

