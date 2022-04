Locri, statale 106 sui tavoli romani ma niente deleghe in bianco

Dopo l’incontro a Roma tra i leader nazionali di Cgil, Cisl e Uil e il presidente della Giunta Regionale calabrese Roberto Occhiuto, si respira un clima di moderato ottimismo negli ambienti della cittadinanza attiva locridea che da tempo spingono per un ammodernamento e completamento della strada statale 106. Proprio la grande arteria che collega Reggio Calabria a Taranto è stata al centro dei colloqui romani di giovedì 21 e gli stessi segretari generali dei sindacati confederali hanno dimostrato di aver saputo cogliere l’invito dei loro omologhi regionali e dello stesso Partito Democratico, nella cui agorà di un paio di settimane orsono si era posta l’esigenza di sfruttare l’occasione dell’incontro tra Occhiuto e Landini, Sbarra e Bombardieri per fare cominciare quella che gli assertori della necessità di una strada più moderna e funzionale chiamano la “fase 2”. Si tratta del momento in cui la questione Statale 106 si sposta dal dibattito regionale a quello nazionale, dal quale (evidentemente e come confermato da due sottosegretari del Governo Draghi) era assente.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio

© Riproduzione riservata