Piazza De Nava a Reggio, ora si corre: Invitalia aggiudica l’appalto

Ancora passi in avanti nell’iter di riqualificazione di Piazza De Nava. Invitalia a distanza di oltre due mesi dal termine di deposito delle offerte la commissione di gara di Invitalia ha aggiudicato l’appalto alla società “Apulia Srl”. In lizza c’erano cinque importanti società nello scenario nazionale di restauro dei beni architettonici che si sono fatte avanti per eseguire i lavori con base d’asta di 3,5 milioni di euro: Apulia Srl, Consorzio Stabile Agoraa Scarl, Ge.di. Group spa, Mgm srl, Mirabelli Mariano srl.

La ditta “Apulia srl” ha depositato un’offerta con il ribasso del 15% con il totale della gara assegnata pari a 3,2 milioni di euro. Alla fine adesso si dovrà attendere il tempo necessario di 35 giorni prima di poter firmare il contratto e ci sarà un mese di tempo per la presentazione di eventuali ricorsi. Una volta che sarà sottoscritto il contratto- sempre se non ci saranno intoppi burocratici - occorrerà capire se i lavori partiranno nel 2022 (comunque in ogni caso dopo le celebrazioni dei 50 anni del ritrovamento delle statue dei Bronzi di Riace) oppure nel 2023 come deliberato dal Consiglio comunale durante la seduta straordinaria del 31 gennaio scorso.

