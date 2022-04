Reggio, Comune e Città Metropolitana. Frenata sul piano concorsuale

Li aveva annunciati il primo cittadino (ora sospeso) Giuseppe Falcomatà a metà ottobre scorso così: «Siamo pronti a partire con il piano assunzionale in convenzione con la Città metropolitana e il Formez: sarà una grandissima stagione di concorsi in città che, nel triennio 2022-2024 – anticipa il sindaco –, porterà all’assunzione di circa 200 nuovi dipendenti. Dopo più di vent’anni si faranno concorsi pubblici al Comune, sia per diplomati che per laureati». Poi a fine novembre la Commissione di stabilità degli enti locali ha dato il via libera finale all'operazione di reclutamento dei 228 nuovi impiegati a tempo indeterminato e cinque a tempo determinato.

Da allora, però, non se ne è saputo più nulla e sono passati oltre cinque mesi. L’accordo tra la metro City e il Formez doveva essere il punto di svolta anche perché il Comune che si è consorziato con Palazzo Alvaro poteva sfruttare questo strumento. Pare però che la frenata sull’iter si è registrata proprio per i tempi lunghi stimati per l’espletamento delle prove concorsuali tanto è vero che si sta pensando di virare verso altre scelte e abbandonare quindi l’ipotesi di affidare tutto al Formez gestendo le procedure in autonomia.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio

© Riproduzione riservata