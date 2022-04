Lungomare “S. Zito” di Roccella, approvato il progetto definitivo

Rilevanti interventi di riqualificazione, con nuovi spazi inclusivi per il gioco e attrezzati per il fitness, in vista per il lungomare “Sisinio Zito”, meta privilegiata di residenti e visitatori dove trascorrere ore di svago, ma anche lunghe pedalate e attività sportive.

La Giunta municipale guidata dal sindaco Vittorio Zito ha approvato, infatti, il progetto definitivo dei lavori di ripristino funzionale del waterfront, per una spesa complessiva di circa 230mila euro. Si tratta di interventi già programmati nel settore delle opere pubbliche, guidato dall’assessore e vicesindaco Francesco Scali, e che saranno finanziati in parte con fondi di bilancio (80mila euro) e per la restante somma con le economie del progetto “Patti per il Sud” (un finanziamento originario di 600 mila euro grazie al quale l’amministrazione qualche anno addietro ha rinnovato la parte centrale del lungomare) che la Città metropolitana ha consentito al Comune di riutilizzare.

