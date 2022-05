Reggio, si allarga il raggio degli interventi sulle strade

I lavori di ripristino delle strade procedono in diverse zone su indirizzo dell'amministrazione Brunetti: è quanto comunicato attraverso una nota stampa dal consigliere delegato alle manutenzioni stradali Mario Cardia.

Le operazioni sul manto bituminoso hanno riguardato zone cruciali per l'intero sistema di circolazione cittadino. La società in house Castore, infatti, ha operato sui seguenti tratti viari: viale Aldo Moro traversa via Enrico De Nicola, viale Aldo Moro prima e seconda traversa Scordino, via Galvani, bretelle Calopinace, via Cappuccinelli, ⁃ via Mariannazzo, vico San Prospero, via Fiumarine Catona, via Caprai Modena.

«Insieme agli interventi di manutenzione ordinaria - aggiunge Cardia - si procede poi con la programmazione portata avanti nei mesi scorsi, quasi 3 milioni di euro finanziati con i “Patti per il Sud” che vedranno diversi interventi di rifacimento integrale previsti nelle prossime settimane in diverse vie nella zona nord, centro e sud della città. Dopo aver concluso in via Missori e via Barlaam, la prossima arteria interessata da scarifica e asfalto sarà la via Cantaffio».

