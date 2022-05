Vertenza case di cura a Reggio, un tavolo in Prefettura per riavviare il dialogo

La richiesta di un tavolo tecnico in prefettura alla presenza del presidente della Regione, Roberto Occhiuto nella qualità di commissario al piano di rientro alla Sanità. La vertenza delle case di cura si inasprisce. Come spiegano i titolari delle strutture sanitarie del territorio che erogano le prestazioni in convenzione con l’Asp.

«Abbiamo risposto all’invito del commissario straordinario dell’Azienda Sanitaria Provinciale che ci aveva convocato per comunicazioni urgenti. Il confronto, già aperto nelle settimane precedenti, ha però registrato una brusca frenata ed una posizione di chiusura è stata assunta dall’Azienda soprattutto sul tema dei mancati pagamenti, a fronte delle istanze degli erogatori accreditati. Questi ultimi, che per l’anno 2021 hanno erogato le prestazioni in regime di proroga dei contratti 2020, considerano irricevibile la proposta di stipula, a metà del 2022, di un contratto 2021 che prevede un taglio del budget a fronte di prestazioni già completamente erogate».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio

© Riproduzione riservata