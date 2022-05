Mercato di via Filippini a Reggio, conto alla rovescia per il bando

Si lavora al bando per affidare il mercato di via Filippini. È passato un anno dal progetto del Comune per rilanciare la struttura. Il Comune aveva dato via libera all'avviso di consultazione preliminare con l'obiettivo di verificare la presenza di operatori economici interessati alla concessione pluriennale, a titolo oneroso, dell'immobile comunale attraverso una proposta di riqualificazione dell'immobile stesso e dei servizi annessi. Allora si puntava sull’imprenditoria giovanile. Un operazione che sembrava andata a vuoto. Ma a distanza di un anno da Palazzo San Giorgio rassicurano: alcuni imprenditori sembrano molto interessati a scrivere una nuova pagina nella storia della struttura.

Pare che qualche proposta sia arrivata a Palazzo San Giorgio. Sarà la volta buona per fare diventare la struttura un polo commerciale d'eccellenza, in grado di garantire percorsi di rilancio e valorizzazione dei prodotti tipici? Certo non è la prima volta che l’Ente cerca di dare un svolta ad una struttura che nel tempo ha fatto da cornice a diverse attività. Situato all’interno di uno storico immobile il mercato coperto ha rappresentato per decenni un punto di riferimento per l’attività di vendita giornaliera di prodotti agro alimentari. Ne 2014 sono anche stati eseguiti gli interventi di riqualificazione, ma nonostante il volto più accattivante il mercato ha subito un costante e progressivo declino, vedendo progressivamente ridursi il numero degli operatori in esso presenti (orientati verso forme di gestione più moderne, efficienti e commercialmente appetibili).

