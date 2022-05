'Ndrangheta sull'asse Lazio-Calabria: “Noi a Roma siamo una propaggine di là sotto”

«Noi a Roma siamo una propaggine di là sotto». È quanto affermano in una intercettazione i soggetti indagati dalla Dda e Dia nel procedimento della Procura di Roma che ha portato oggi all’arresto di 43 persone. L’attività degli inquirenti ha fatto emergere l’esistenza nella Capitale della prima 'ndrina riconosciuta ufficialmente dalla «casa madre " in Calabria. Il gruppo criminale era guidato dai boss Vincenzo Alvaro e Antonio Carzo. Tra le persone raggiunte oggi da misura cautelare anche alcuni professionisti accusati di "avere messo a disposizione» della cosca il loro bagaglio di conoscenze. Si tratta di un commercialista, al quale il gip ha applicato la misura del carcere per concorso esterno in associazione mafiosa, e un dipendente di una banca. Contestualmente le forze ordine (questure, i carabinieri e guardia di finanza di Roma e Reggio Calabria) hanno proceduto ad un sequestro preventivo nei confronti di una serie di società ed imprese individuali operanti a Roma e intestate a prestanome.

