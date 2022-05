Piano strutturale, al Comune di Rosarno arriva la Guardia di finanza

È stato un martedì “movimentato” quello appena trascorso nei pressi di viale della Pace, con gli agenti della Guardia di Finanza che hanno bussato alle porte del Municipio: le Fiamme gialle si sono infatti recate negli uffici comunali e avrebbero acquisito atti e documenti che – ripercorrendo bene gli ultimi avvenimenti – potrebbero riguardare il Piano strutturale associato (PSA), uno degli strumenti fondamentali per la pianificazione territoriale il cui iter d’approvazione, atteso da ben undici anni, interessa assieme a Rosarno (capofila) anche i Comuni di Feroleto della Chiesa, Laureana di Borrello, Rizziconi, San Calogero, San Pietro di Caridà e Serrata.

La redazione del Psa, della Valutazione strategica ambientale (Vas) e del Reu (Regolamento Edilizio e Urbanistico) dei 7 Comuni è stata assegnata nel 2014 ad un’associazione di professionisti con capogruppo l’arch. Fulvio Nasso. Oggi l’atto è stato rivoluzionato dai commissari straordinari alla guida dell’ente, Giannelli, Mancuso e Buda, con l’approvazione di una delibera che cancella la deliberazione del Consiglio comunale del 21 dicembre 2017 riguardante il documento integrativo di indirizzi per la formazione del Psa e del Reu.

La terna ha anche dato atto d’indirizzo al responsabile della terza ripartizione di comunicare all’arch. Nasso di annullare tutte le modifiche al Psa del 2015 riportate in quello del 2019 approvando il documento preliminare del Piano e il Reu, così come consegnato l’8 giugno 2015. Il tutto è stato poi trasmesso alla Procura di Palmi, al Prefetto e ai Comuni associati per l’adozione del Psa.

