Reggio, spettacoli tra i siti archeologici per celebrare i Bronzi di Riace

Ventinove proposte per celebrare il 50. anniversario della scoperta dei Bronzi di Riace. A maggio inoltrato la Città Metropolitana prende atto delle proposte pervenute attraverso un avviso. Ancora niente di certo, ne rispetto ai tempi, alle date. Solo una presa d'atto di aver ricevuto 29 idee da mettere in campo. Dove? Nei siti archeologici del territorio che potrebbero diventare location perfette per celebrare l'arte e la storia in un evento speciale. Evento finito già al centro di mille polemiche. L’unica cosa certa è che occorre fare presto. Mentre i bus delle scolaresche in gita al cospetto dei due guerrieri, una delle più autorevoli e rare testimonianze artistiche della sapiente tecnica greca di scultura del bronzo, le istituzioni procedono a comporre il ricco cartellone con le istanze pervenute al bando scaduto il 24 marzo. Acquisita la disponibilità degli Enti preposti alla tutela e alla salvaguardia dei siti- Soprintendenza Archeologica e Direzione Musei a supportare la scelta dell’Amministrazione in relazione alla fattibilità degli eventi presso i siti archeologici prescelti e alla contestualizzazione storica-artistica archeologica.

