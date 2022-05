Tifosi in fibrillazione, domenica la marcia amaranto per salvare la Reggina

In serata a piazza della Pace, dietro la curva sud del Granillo, un centinaio di tifosi amaranto si è incontrato per discutere le possibili iniziative da attuare a sostegno della squadra. Per domenica alle ore 17.30 è stata organizzata la marcia amaranto, con raduno a piazza Garibaldi e corteo fino a Piazza De Nava per poi arrivare a Piazza Italia, dove ci sarà un incontro con le istituzioni politiche cittadine. “Salvate la Reggina - si legge nel comunicato diramato dalla curva -. Mai avremmo pensato di dover scendere in strada per chiedere a qualcuno di salvare la nostra storia, ma quanto sta accadendo ci obbliga a farlo. Sono giorni duri e di angoscia dove si deciderà il futuro. C’è il nostro simbolo da difendere e onorare. Quello dei 108 anni di gioie, dolori, passione ed emozioni. Sarà il giorno della verità, dove chi ha a cuore le sorti della Reggina non potrà mancare. La Reggina siamo noi”.

