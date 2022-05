Vertenza sanità, Fp Cisl: chiesto un incontro con l'Asp di Reggio per le spettanze pregresse

"In attesa che si concluda l’attribuzione della Progressione Economica, indicata dagli Uffici dell’ASP di Reggio entro il mese in corso e con l’inserimento degli emolumenti pregressi nella busta paga di Maggio 2022", la Fp Cisl di Reggio Calabria ha chiesto un incontro urgente "per la conclusione di tutte le spettanze degli anni pregressi al 2022 e l’avvio dell’accordo per l’attribuzione degli incarichi di funzione previsti dal Ccnl 2016-2018". È quanto si legge in una nota del segretario generale aggiunto Fp Cisl, Giuseppe Rubino, in una nota inviata al commissario straordinario dell'Asp reggina, Gianluigi Scaffidi.

"La Cisl Fp che è in continuo contatto con gli Uffici dell’Asp di Reggio Calabria, nel verificare lo stato delle procedure in itinere, ha riscontrato - ha esordio Rubino - che la Progressione Economica Orizzontale è ormai giunta al completamento, infatti la graduatoria provvisoria che attendeva di essere modificata per effetto dei ricorsi presentati, sarà approntata nell’arco di pochi giorni, il Direttore delle Risorse Umane assicura che i lavori si concluderanno a breve. Visto lo stallo in cui versava la procedura e altre incompiute altrettanto importanti, la Cisl Fp già a novembre del 2020 aveva organizzato assemblee con i Lavoratori negli Ospedali e nel Territorio dell’Asp, ottenendo dai relativi verbali il mandato dei Lavoratori stessi per la proclamazione dello stato d’agitazione, il 30/11/2020 la Commissione Straordinaria e la Direzione Amministrativa rispondevano con nota prot. 55996, evidenziando le intenzioni di procedere su tutti i punti e rendendo noto lo stato di alcune di queste procedure, tra cui la progressione economica orizzontale e la produttività che era ferma al periodo 2010-2015".

Rubino ha ricordato che "grazie alla presa di posizione, al confronto e all’intervento della Prefettura di Reggio Calabria, si è avviata una fase di proficua collaborazione che ha permesso lo sblocco di alcune procedure, sfociate poi nel pagamento della produttività 2016 con accordo 23656 del 15/05/2020 ed il seguente pagamento della produttività 2017. Sulla proposta della Cisl FP di far confluire i fondi residui nell’annualità 2016, condivisa anche dalla parte pubblica, non tutte le sigle erano d’accordo, tanto da chiedere pareri ulteriori e complicazioni che hanno solo giocato contro gli interessi dei legittimi proprietari delle somme arretrate che sono i Lavoratori (verbale n.2 del 18/05/2020). Successivamente le Sigle Fp Cgil e Nursind, unitamente alla scrivente hanno evidenziato l’inopportunità dei pareri richiesti, evidenziando che il parere ARAN CSA6 chiarisce che quanto richiesto dalla CISL FP e dalle altre Sigle firmatarie era legittimo. Poiché alcune procedure rimanevano in stallo, la Cisl Fp manteneva lo stato d’agitazione con Pec del 03/12/2020, inviata alla Prefettura di Reggio Calabria e alla Direzione Strategica dell’Asp. Con nota prot. 57395 del 07/12/2020, il direttore sanitario, Dr Antonio Bray, e il direttore amministrativo, Dr.ssa Daniela Costantino, chiedevano di poter conciliare in Azienda e di evitare il confronto in Prefettura, raffreddato il conflitto con impegni presi dalla Direzione dell’Asp, riparte il confronto, grazie all’interessamento del Commissario Straordinario che con una serie di convocazioni si stipula l’accordo sulla Progressione Economica Orizzontale, bando n.2744 del 30/12/2020".

"Solo con il dialogo costante ed il coinvolgimento delle parti sociali - ha concluso Rubino - si possono affrontare i problemi e cercare di risolverli, cosa che la Cisl, se pur mantenendo lo stato di agitazione ha fatto in questo periodo; una linea responsabile e concreata a difesa dei lavoratori, che non si fermerà e non farà sconti a nessuno. La Cisl Fp è intervenuta per i necessari chiarimenti favorevoli ai Lavoratori con nota del 15/01/2021, con nota del 23/08/2021, con sollecito del 15/03/2022 e ulteriore del 22/04/2022 che puntualmente sono state inviate ai Lavoratori tramite i diversi canali di comunicazione. Oggi la Cisl Fp viene a conoscenza di nuovi stati d’agitazione che riguardano altre Sigle, cosa che deve essere accolta favorevolmente, “meglio tardi che mai”, è meraviglioso sentirsi in compagnia di chi ha finalmente capito che bisognava agire, forse ripulendo il percorso da contrarietà, cavilli, ma soprattutto pareri, che hanno solo ritardato il percorso e le aspettative dei Lavoratori, la Cisl Fp interpreta queste “agitazioni” sia pur posticce, come segno di compattezza verso il fronte della risoluzione dei problemi “antichi” che precludono il raggiungimento dei legittimi diritti dei Lavoratori".

