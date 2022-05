Reggio, il Poliambulatorio è chiuso ma l’Asp continua a pagare

Chiuso dal dicembre dello scorso anno. Mentre l'Asp continua a pagare un fitto passivo per una struttura inagibile che ospita il servizio di guardia medica. È la triste storia del poliambulatorio di Pellaro. Il presidio sanitario della medicina territoriale è destinato ad una chiusura definitiva? Doveva essere una fase transitoria, giusto il tempo di trovare una nuova soluzione di carattere logistico, così rassicuravano. Ma il tempo passa e nessuna delle ipotesi prospettate sembra prendere forma. E intanto i cittadini, un bacino di utenza ampio che abbraccia un'area che va da Melito a Reggio, sono costretti a rivolgersi al polo sanitario sud di via Padova.

Il risultato? Le liste di attesa che sono già imbarazzanti per un territorio che ha la pretesa di definirsi civile continuano ad allungarsi. E poi ci sono i disagi dei pazienti, delle tante persone anziane che magari non hanno la possibilità di spostarsi anche solo per sbrigare pratiche amministrative. E in tutto questo i costi sociali lievitano, perché molti hanno rinunciato ai controlli, alla prevenzione. I pazienti cronici se non adeguatamente curati vedono ridursi le loro prospettive di vita sia in termini di qualità che di tempi. Un'emergenza nell'emergenza. Proprio nel momento in cui la medicina territoriale avrebbe dovuto potenziare e intensificare le risposte, i servizi sono stati invece ridotti.

